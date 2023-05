Tornano i cafoni nella spiaggia di Porto Istana, puliscono i residenti

La spiaggia di Porto Istana diventa una discarica.

Porto Istana, vecchia storia e soliti rifiuti. Qualcuno ha pensato di continuare a buttare rifiuti nei cestini già pieni bellissima spiaggia di Porto Istana. Un gesto di maleducazione e menefreghismo che non cessa sulle bellezze della frazione e che ha fatto arrabbiare (giustamente) i residenti.

Così un abitante che ama il posto che l’ha cresciuto si è armato di pazienza e amore per pulire la spiaggia deturpata dai rifiuti. Un compito che certamente non spettava a lui, ma i residenti della frazione di Olbia ormai sono esasperati dall’inciviltà e l’abbandono di Porto Istana, tanto da rimboccarsi le maniche. Le polemiche non si sono fatte attendere. “Ma vengono svuotati tutti i giorni?”, si chiedono gli abitanti. E ancora: “Ma perché se i cestini sono pieni cosa costa portarsela a casa?”

