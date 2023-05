Alle Poste di Olbia e Arzachena la cartolina per la Festa della Repubblica

La cartolina si può trovare alle Poste principali di Olbia e Arzachena.

Poste Italiane festeggia la Festa della Repubblica, in calendario venerdì 2 giugno, con una colorata cartolina filatelica. Un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

La cartolina è disponibile alle Poste con sportello filatelico di Olbia Centro (via Acquedotto) e Arzachena (viale Costa Smeralda) e online sul sito poste.it; nei dieci Spazio Filatelia del territorio, da oggi al 7 giugno, sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale dedicato. Per qualsiasi aggiornamento o curiosità sul mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

