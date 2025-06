In piazzale Eretta a Olbia un parcheggio per camper

“Abbiamo inaugurato in piazzale Giacomo Eretta, in zona Basa, il primo parcheggio per camper della città”, annuncia il sindaco di Olbia. Settimo Nizzi è soddisfatto di questa iniziativa contro la sosta selvaggia durante il periodo estivo.

“Si tratta di un’ampia area dotata di 60 stalli e gestita da Aspo, che offrirà a chi viaggia in camper la possibilità di sostare in sicurezza e nel rispetto delle regole – spiega il primo cittadino -.Sarà inoltre attivo un servizio navetta che collegherà l’area con il centro città, incentivando la mobilità pubblica e sostenibile. Abbiamo fortemente voluto questo intervento per porre fine al degrado, alla sosta selvaggia e all’abbandono dei rifiuti in diverse zone del nostro territorio”.

“Nel nuovo Piano urbanistico comunale sono già previste altre aree dedicate ai camper: crediamo in un turismo sostenibile, rispettoso della città e dell’ambiente – conclude il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi -. Grazie a chi ha lavorato a questo progetto, che rappresenta un passo importante per il decoro e la qualità della nostra città”.

