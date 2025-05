Superyacht al Molo Brin, ecco come cambia il piano dei parcheggi a Olbia

Con gli yacht al Molo Brin cambiano i parcheggi a Olbia

Centoventi nuovi posti auto a ridosso dell’Isola Bianca, è il nuovo passo del piano parcheggi di Olbia dopo il cambio del Molo Brin. Dove andavano le auto ci andranno i superyacht e il Comune sta riorganizzando gli spazi da destinare alla sosta. Il sindaco Settimo Nizzi ha inaugurato l’area parcheggio in via Anfossi, realizzata negli spazi alla radice del viale Isola Bianca. Uno spazio controllato con un sistema di videosorveglianza dove la sosta sarà gratuita, ma con limite massimo di 24 ore. Si tratta di un parcheggio realizzato dall’Anas tanti anni fa, poi consegnato all’Autorità di Sistema Portuale. Con l’ok della Direzione Marittima del nord Sardegna è poi stato consegnato al comune di Olbia, che ne dispone per il momento.

Ma è solo il primo tassello di un piano più ampio che prevede la creazione di ulteriori aree di sosta, anche interrate e multipiano, per far fronte alla crescente domanda legata allo sviluppo turistico e urbano della città. «Speriamo che questo nuovo polmone venga utilizzato nel migliore dei modi — ha detto Nizzi —. I parcheggi non bastano mai, ma stiamo lavorando affinché diventino sufficienti al fabbisogno cittadino».

La nuova area è dotata di sbarre automatiche con lettura targhe all’ingresso e all’uscita. Il sistema registra l’orario di accesso e avvia un conto alla rovescia di 24 ore. Oltre quel limite, scatterà in automatico la sanzione. «Non è previsto il pagamento della sosta — ha spiegato il sindaco — ma l’utilizzo sarà regolamentato».

Previsti anche spazi riservati a famiglie, persone con disabilità e motocicli. L’altezza massima consentita è di 2,35 metri, per impedire l’accesso a camper e mezzi pesanti.

Tra le novità annunciate, anche i progetti per un parcheggio multipiano proprio sopra la struttura appena aperta e un secondo nel piazzale degli Idrovolanti. “Stiamo valutando la possibilità di sbancare per realizzare due livelli interrati anche qui – ha aggiunto Nizzi -. Per un progetto di sviluppo futuro dobbiamo anche valutare insieme all’altra istituzione interessata, che è naturalmente l’Autorità di Sistema Portuale”.

Oltre agli stalli già attivi, il primo cittadino ha confermato che si procederà a breve con i lavori per il piano interrato della stessa area di sosta. “Abbiamo completato la parte superiore con un investimento di circa 300mila euro, ora attendiamo l’autorizzazione dell’Aspo per procedere con il livello inferiore“, ha spiegato. Tutti gli interventi, ha precisato, saranno valutati sotto il profilo strutturale e condotti in sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale.

L’apertura dei nuovi stalli mira anche a compensare la riduzione di posti auto nella zona del Molo Brin, dove è in corso la realizzazione della nuova marina per mega e giga yacht. Lì è comunque in programma un altro parcheggio. “Alla fine del ciclo di realizzazione – ha concluso Nizzi – Olbia potrà contare su una rete di parcheggi più moderna ed efficiente. E dove necessario, potremo anche stipulare convenzioni con soggetti privati”.

