Porto Rotondo Life 2025, tutti gli appuntamenti della stagione

Gli appuntamenti della stagione 2025 a Porto Rotondo

Il Consorzio di Porto Rotondo presenta Porto Rotondo Life 2025, la grande rassegna estiva patrocinata dal Comune di Olbia, che animerà il borgo da giugno a ottobre con un unico e imperdibile cartellone di eventi. Un progetto condiviso, nato dalla collaborazione tra le principali realtà del territorio — dallo Yacht Club Porto Rotondo al Centro Commerciale Naturale, dall’Associazione Giovani Porto Rotondo al Comune di Olbia, con il coinvolgimento di altri soggetti interessati — che unisce forze, competenze e visioni per offrire al pubblico un’estate ricca di cultura, musica, spettacolo, sport e intrattenimento.

La direzione artistica e organizzativa degli eventi promossi direttamente dal Consorzio di Porto Rotondo è affidata a Francesco Roccaforte, nome riconosciuto per qualità e visione progettuale. Il pubblico potrà vivere serate indimenticabili all’insegna dell’arte, del cinema, della musica e del divertimento per tutte le età, nelle location simbolo del borgo: dal Teatro Mario Ceroli alla splendida Piazza San Marco, dalla suggestiva Piazza Casbah ai percorsi itineranti lungo il Molo, che ospiteranno performance e iniziative diffuse in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Gli eventi del Consorzio.

Il programma principale della rassegna – curato e organizzato dal Consorzio – include appuntamenti di grande prestigio con artisti affermati:

17 luglio – Teatro Ceroli: Vincenzo Schettini , professore, divulgatore scientifico, youtuber e conduttore televisivo porta sul palco “La fisica che ci piace”, spettacolo che unisce divulgazione scientifica ed empatia.

, professore, divulgatore scientifico, youtuber e conduttore televisivo porta sul palco “La fisica che ci piace”, spettacolo che unisce divulgazione scientifica ed empatia. 18 luglio – Piazza San Marco: Antonella Ruggiero , l’ex voce dei Mattia Bazar in un concerto raffinato tra jazz, sacro ed elettronico.

, l’ex voce dei Mattia Bazar in un concerto raffinato tra jazz, sacro ed elettronico. 25 luglio – Teatro Ceroli: Raul Cremona , con il suo show brillante e sorprendente tra magia, teatro e comicità.

, con il suo show brillante e sorprendente tra magia, teatro e comicità. 26 luglio – Piazza San Marco: Hot Gravel Eskimos, orchestra che riporta in vita il fascino del jazz più divertente e ballabile degli anni ’20 e ’30 con energia, stile e tanta ironia.

31 luglio – Piazza San Marco: Blues for Pino, tributo vibrante a Pino Daniele nel decennale della sua scomparsa con la partecipazione dei suoi storici musicisti.

1 agosto – Teatro Ceroli: PFM , icona del progressive rock italiano, in un live potente e coinvolgente diviso a metà tra i propri successi e quelli portati in scena con Fabrizio De André nel leggendario tour del 1979.

, icona del progressive rock italiano, in un live potente e coinvolgente diviso a metà tra i propri successi e quelli portati in scena con Fabrizio De André nel leggendario tour del 1979. 3 agosto – Teatro Ceroli: FERRARI: Fury & The Monster, proiezione speciale del docu-film diretto da Steve Hoover. Un viaggio nell’anima della leggenda Ferrari attraverso la figura di Mauro Forghieri, il geniale ingegnere che rivoluzionò la storia della casa di Maranello. Acclamato nei festival internazionali, il film racconta talento, coraggio e visione con intensità cinematografica e passione per il design e i motori.

9 agosto – Vie del borgo: Parata Stelle di San Lorenzo. Una serata tra musica, arte e cielo stellato. Si comincia alle 19:30 al Ponticello Vecchia Darsena con il violoncellista Marco Derosas, in un concerto tra pop, revival e colonne sonore. Dalle 21:30 alle 23:40, osservazione guidata delle costellazioni al Molo Principale, tra Perseidi, Saturno, Luna e le principali costellazioni estive. Alle 22:00, spettacolare Parata Itinerante con costumi Dior ispirati alle costellazioni, firmati Pietro Ruffo, lungo le vie del centro. Un evento che fonde scienza, sogno e bellezza.

22 agosto – Piazza San Marco: Marino De Rosas & Fatma Gueye in “Intrinadas e altre storie”, concerto ispirato alla cultura sarda e mediterranea di uno dei chitarristi più rinomati accompagnato da una delle voci più interessanti tra le ultime leve dei musicisti sardi.

Anche per il 2025 torna Porto Rotondo al Cinema, rassegna cinematografica organizzata in collaborazione con il Cinema Teatro Olbia: dall’11 giugno al 27 agosto, il Teatro Ceroli ospiterà 10 proiezioni, molte in prima visione, tra cui l’evento speciale del 22 giugno, in collaborazione con il Festival del Cinema di Tavolara. In anteprima a Porto Rotondo sarà presentato il film Emilio Lussu Il Processo, di Gianluca Medas, con la partecipazione del regista, degli attori Enrico Lo Verso e Mauro Addis, e dell’ideatore del Festival Marco Navone. Grande attenzione sarà riservata anche alle famiglie, con tre pomeriggi interamente dedicati ai più piccoli nell’ambito di Happy Children, in programma il 23 giugno, il 21 luglio e l’11 agosto. Due ore di divertimento assicurato tra giochi, spettacoli e musica, con attività coinvolgenti come il truccabimbo professionale, le sculture di palloncini, dieci animaletti “salta salta” e, a rotazione nei tre appuntamenti, un grande gonfiabile con doppio scivolo.

A questi si affiancano eventi patrocinati e cofinanziati dal Consorzio di Porto Rotondo:

8 agosto – Teatro Ceroli: Time in Jazz approda a Porto Rotondo con la voce elegante di Simona Molinari , protagonista di un concerto sotto le stelle che unisce poesia e musica, in un viaggio emozionante tra jazz e canzone d’autore.

, protagonista di un concerto sotto le stelle che unisce poesia e musica, in un viaggio emozionante tra jazz e canzone d’autore. 6 settembre – Teatro Ceroli: Premio Navicella Sardegna, il prestigioso riconoscimento che celebra le eccellenze sarde che promuovono l’isola e la sua cultura nel mondo. Nel calendario di Porto Rotondo Life 2025 trovano spazio anche gli eventi promossi dall’Associazione Giovani di Porto Rotondo, sempre cofinanziati dal Consorzio, che arricchiscono l’offerta culturale con una serie di appuntamenti dedicati alla letteratura contemporanea e non solo. Le serate, ospitate in contesti suggestivi del borgo, vedranno la partecipazione di autori di rilievo nazionale e momenti di dialogo con il pubblico, per un’estate all’insegna della cultura, della condivisione e della scoperta. Non mancheranno i grandi appuntamenti sportivi firmati Yacht Club Porto Rotondo, tra competizioni veliche di rilievo internazionale e momenti di grande fascino marinaro.

Tra gli eventi più attesi:

28 giugno – Campionato Sociale Match Race – I Tappa: sfide serrate tra equipaggi dello Yacht Club in formato match race.

2, 3, 4 luglio – XXV° Jubile Trophée Bailli de Suffren: storica regata internazionale per vele d’epoca, con arrivo spettacolare da Saint-Tropez.

19 luglio – Campionato Sociale Match Race – II Tappa: prosegue il campionato sociale, tra strategia e sportività.

10 agosto – Campionato Sociale Match Race – Quarti, Semifinali, Finale: giornata conclusiva del torneo interno, con le regate decisive.

5 e 6 settembre – Sailing Race (TBC): evento in fase di conferma che potrebbe portare nuove sfide tra le boe.

19 e 20 settembre – RS21 Cup Team Race – Mondiali Vela Innovativa: Porto Rotondo ospita la spettacolare competizione a squadre con le moderne RS21.

24-27 settembre – RS21 World Championship 2025: il borgo diventa capitale mondiale della vela con il campionato RS21, richiamando team e pubblico da tutto il mondo.

2-5 ottobre – Campionato Italiano Snipe 2025: Porto Rotondo ospita per la prima volta l’evento nazionale della storica classe velica, attirando equipaggi italiani e internazionali.

Confermato anche l’appuntamento con PortoRotondo in Fiera, il tradizionale mercato di artigianato curato dal Centro Commerciale Naturale. L’iniziativa animerà ogni mercoledì, da giugno a settembre, le vie del centro con banchi espositivi lungo via Riccardo Belli e largo Andrea Cascella, offrendo un’occasione per scoprire creazioni locali e atmosfere autentiche. Porto Rotondo Life 2025 è molto più di una rassegna: è l’espressione di una comunità viva, unita nella volontà di offrire bellezza, cultura e accoglienza. Un’estate da vivere intensamente, in un borgo che si conferma punto di riferimento per esperienze artistiche, sportive e sociali di alto profilo, in uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo

