L’ambulatorio di Olbia.

Stop ai trattamenti riabilitativi ambulatoriali per problematiche relative alla convenzione con Ats. Allo studio Fkt di via Galvani non sarà più possibile, quindi, effettuare trattamenti per 70 pazienti che venivano seguiti nell’ambulatorio.

A comunicarlo lo studio medico del Dottor Mele, che per rispettare il nuovo contratto stipulato con Ats, dove è previsto il rispetto dei numeri di accreditamento in possesso dell’ambulatorio e specificando nello stesso un tetto per le prestazioni ambulatoriali estensive da loro già raggiunto, sono stati costretti a dimettere i pazienti ambulatoriali dal 30 settembre.

“Non essendo stata accettata la richiesta di rimodulazione presentata ben 4 volte da un anno e mezzo a oggi dove chiediamo di trattare 50 pazienti ambulatoriali/die estensivi – si legge nella nota -. 3 pazienti/die ambulatoriali di mantenimento, 8 pazienti/die a domicilio, come era previsto nel precedente contratto con Ats ci vediamo costretti a cambiare tipologia di pazienti essendo il nostro volume di accreditamento di 19 pazienti ambulatoriali estensivi giornalieri, 16 di mantenimento, 15 domiciliari estensivi e 16 domiciliari di mantenimento”.

“Si fa presente che per le prestazioni finora erogate ci siamo tenuti al contratto precedente, ragione per la quale siamo già in esubero rispetto al tetto delle prestazioni totali ambulatoriali estensive presenti nel nuovo contratto. Siamo consapevoli della gravità delle conseguenze, abbiamo già informato le autorità competenti per trovare una soluzione ma non abbiamo avuto risposte. pertanto finche non verrà accettata la proposta di rimodulazione e modificato il contratto con Ats siamo costretti a dimettere i pazienti ambulatoriali per trattare quelli domiciliari”, concludono.

(Visited 355 times, 355 visits today)