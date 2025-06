Al Sulia House Porto Rotondo la nuova “Signature Drink List”

Sulia House Porto Rotondo Curio Collection by Hilton presenta la nuova Signature Drink 2025, creata dal drink designer Fabrizio Guaglianone.

“Un progetto che va oltre la mixology e diventa racconto, una narrazione sensoriale e immersiva, strettamente legata al territorio sardo. Il progetto porta la firma del drink designer Fabrizio Guaglianone, e nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze locali attraverso una proposta liquida coerente, curata e contemporanea. Ogni cocktail è un tributo alla Sardegna più autentica: agrumi maturati sotto il sole, erbe spontanee raccolte tra le rocce, spezie dal profumo deciso, distillati locali che racchiudono storie antiche e il sapere degli artigiani”.

“Ispirati dai paesaggi della macchia mediterranea e dal ritmo della quotidianità insulare, i drink sono serviti in eleganti bicchieri in ceramica sarda realizzati a mano da Terra Sarda Ceramiche appositamente per Sulia House, adagiati su sottobicchieri in tessuto tradizionale, frutto della maestria artigianale di Tessilsarda Olbia, lavorati al telaio secondo antiche tecniche locali. Ogni sorso è così anche un contatto, una materia viva, capace di unire ricerca, artigianalità e valorizzazione culturale”.

Il menù dei cocktail

“Il menu, sofisticato e pensato per accompagnare ogni momento della giornata, si articola in quattro capitoli evocativi: Aperitivo, All Day, Digestivo e Virgin. Dai drink secchi e profumati al ginepro che aprono il palato prima di cena, fino ai digestivi avvolgenti che celebrano la fine del pasto con la profondità del mirto, della vernaccia e del caffè, ogni creazione è pensata per accompagnare e completare il piacere della tavola”.

“Particolare attenzione è dedicata anche ai Cocktail 0%, concepiti con la stessa precisione, creatività e raffinatezza. Non semplici alternative, ma esperienze a tutto tondo, in cui la complessità dei sapori, tra spezie, agrumi, ortaggi e infusioni, regala un viaggio sensoriale per tutti, in ogni occasione. Dai sentori balsamici del Virgin Orto Fizz alla freschezza vibrante del Virgin Brezza Marina, ogni proposta è un invito a lasciarsi avvolgere dall’essenza più pura della Sardegna”.

“In ogni dettaglio di questa collezione, dalla scelta degli ingredienti alla mise en place, dall’equilibrio aromatico al servizio, si riflette la filosofia del Sulia House: offrire esperienze autentiche, senza tempo, dove il lusso risiede nell’armonia tra eleganza, territorio e cultura. Un brindisi alla Sardegna più vera, da assaporare sorso dopo sorso, nel luogo dove il mare incontra la tradizione e ogni attimo è un ricordo che rimane”.

