I negozi aperti durante il ponte di Pasqua a Olbia.

Lavorare a Pasqua e Pasquetta, sì o no? Domenica 21 e lunedì 22 aprile in occasione delle feste di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo alcuni dei principali esercizi commerciali resteranno aperti.

Infatti, solo alcuni, per ora salvo nuova decisione, apriranno il giorno di Pasquetta: il Superpan di via Genova dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il Romagnolo di viale Aldo Moro, stesso orario e MD di via Vittorio Veneto.

Mentre i due centri commerciali Auchan e Centro commerciale Terranova seguiranno il classico orario dalle ore 8.30 alle ore 21. La Conad di via Galvani dalle ore 8 alle ore 13.30. Per quanto riguarda la situazione degli ipermercati di Olbia, a Pasqua nessuno rimarrà aperto in zona.

