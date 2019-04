Carissimi amici,

questa settimana abbiamo vissuto, come ogni anno dopo un lungo periodo di quaresima, la settimana santa. Perché è Santa?

Perché questa settimana è diversa dalle altre?

La risposta è semplice, perché il protagonista è Santo, anzi è il Santo dei Santi: Gesù. Quando si parla di Lui tutto è nuovo, diverso, tutto cambia, tutto ha un volto differente. Ecco perché la settimana viene definita santa, soprattutto per chi ha Fede e Ama il Signore Gesù questa settimana ha una rilevanza unica tanto da definirla santa, ossia Sacra. In questa settimana, infatti, si rivivono le emozionanti vicende della vita, morte, passione e Risurrezione di Gesù.

Il giovedì Gesù, con l’ultima cena, istituisce il Sacerdozio e l’Eucaristia: “Fate questo in memoria di me, prendetene e mangiatene tutti, questo è il mio corpo. Prendetene e bevetene tutti, questo è il mio sangue, della Nuova ed eterna alleanza”. Il venerdì si rivive la Passione e Morte in Croce. Il sabato, con la Veglia Pasquale, la gloriosa Resurrezione, ossia la Pasqua.

Come ben potete capire, quindi, il cammino per vivere bene la Pasqua è obbligatorio. Solo chi ha vissuto con Gesù l’amore della comunione, (agape fraterna), e del servizio, (lavanda dei piedi), del tradimento di un amico, (Giuda), può capire e vivere la Pasqua.

I protagonisti della Pasqua, infatti, sono coloro che hanno amato Gesù. Lasciatevi coinvolgere dalla Sua vita e innamoratevi di Gesù come la Madonna, come Giovanni e come Maria di Magdala. Tre personaggi diversi tra di loro ma uniti da un legame unico: fede e amore. Infatti sono la fede e l’amore in Gesù che, avendo scosso e stravolto la loro vita, li ha infine condotti ad essere sempre presenti nel cammino di Gesù e, grazie a questa costante vicinanza, a vivere e capire la Pasqua, ossia la risurrezione dai morti del Cristo Gesù.

Carissimi,

ecco che giungono, allora, i miei più sinceri auguri di Pasqua: lasciatevi amare da Gesù, lasciatevi coinvolgere dalla Sua vita e innamoratevi di Gesù come la Madonna, come Giovanni e come Maria di Magdala. Non a parole ma con i fatti. L’amore ha bisogno di gesti concreti e il vivere insieme, scambiarsi gesti di affetto e frequentarsi sono i pilastri per vivere una vera relazione, ossia, per essere veri cristiani bisogna avere costantemente una relazione forte e unica con il proprio Dio.

Buona Pasqua a tutti e che la Resurrezione di Cristo possa cambiarvi la vita. Abbiate fede sempre in Lui e abbiatelo come vero e unico Amico. Solo così si potrà capire e vivere la Pasqua cristiana, anche in questo tempo: il 2019.