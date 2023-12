Quali supermercati restano aperti il giorno di Santo Stefano a Olbia

I supermercati di Olbia che restano aperti a Santo Stefano.

Diversi supermercati di Olbia restano chiusi il 26 dicembre, ovvero il giorno di Santo Stefano. Altri, invece, hanno deciso di restare aperti, sia con l’orario parziale che mattina e sera. Ecco quali punti vendita non chiuderanno.

Resta aperto a Santo Stefano il supermercato Superpan di via Barcellona. Stando agli orari comunicati su Google, martedì farà dalle 9 alle 13:30. Invece, secondo quanto indicato sui motori di ricerca, il punto vendita di piazza Crispi fa 9-14 e 16-20:30.

Restano chiusi tutti gli Eurospin della città, come chiude anche l’MD di via Bassi (traversa di viale Aldo Moro), via Roma, Corso Vittorio Veneto, zona Aeroporto e Basa. L’Iper Romagnolo di via Roma resterà aperto dalle 8 alle 20, mentre il Lidl resterà chiuso anche il giorno di Santo Stefano. I due spazio Conad sono aperti, ma l’orario indicato su Google dal punto vendita potrebbe variare.

