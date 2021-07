L’incidente in via Barcellona a Olbia.

Tamponamento a catena, questa mattina, intorno alle 12, in via Barcellona a Olbia. Una frenata improvvisa avrebbe causato l’incidente che ha coinvolto tre automobili.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Olbia, che ha messo in sicurezza i mezzi per poi bonificare l’area dell’intervento. Una signora è stata trasportata in ospedale dal 118 per accertamenti. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia.

