L’hotel vicino all’aeroporto di Olbia.

Sarebbe sorto un 4 stelle a due passi dall’aeroporto di Olbia con il nome di Hotel Scala Pedrosa. L’albergo, il cui progetto prevedeva 220 posti letto, 81 camere e 20 suite, però non potrà essere costruito. Almeno per il momento.

Il Tar ha respinto, nei giorni scorsi, il ricorso presentato dalla società proponente contro l’assessorato al Turismo della Regione per l’annullamento dei provvedimenti con cui nel 2019 gli uffici di Cagliari avevano rigettato la domanda per il suo finanziamento al bando “Aiuti alle imprese per la competitività”.

Il motivo sta nell’esistenza nello stesso terreno di un autonoleggio, creato in virtù delle concessioni edilizie ottenute per costruire un albergo, ma prima della richiesta di finanziamento per realizzare l’hotel. Nel 2003 la società aveva ottenuto la concessione di costruire un albergo di 980 metri quadri di 6 piani, ma per mancanza di fondi realizzò nel 2016 un parcheggio custodito ed un autonoleggio.

