Sparisce la lastra della nuova via di Olbia.

La lastra della via Craxi è sparita. Sulla nuova via del lungomare di Olbia, inaugurata a maggio dello scorso anno, assieme a piazza Crispi e il lungomare Cossiga, non c’è più la targa.

Non è chiaro chi ha rimosso la targa. Appena inaugurata la strada aveva provocato tante polemiche, legate alla scelta dell’amministrazione comunale di dedicare la via all’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi. Il politico, segretario del partito socialista italiano fino al 1993, aveva ricoperto l’incarico di premier negli anni ’80, poi quell’amicizia con il cavaliere Silvio Berlusconi e gli scandali di Tangentopoli. Polemiche che a Olbia non si sono mai placate e che forse avrebbero portato ignoti a eliminare la lastra di marmo a lui dedicata, come si ipotizza potrebbe essere stato il Comune, in seguito ai dissapori, ad aver deciso di cambiare il nome alla strada.