Tartaruga resta incastrata a Olbia.

Salvataggio insolito questo pomeriggio ad Olbia. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare una tartaruga rimasta incastrata in un cancello. L’intervento, per niente difficile, si è concluso in poco meno di mezz’ora.

Gli operatori del 115 hanno allargato l’inferriata in via Goldoni e consentito alla testuggine di poter ritornare in libertà. Diversi curiosi hanno assistito all’insolito salvataggio che si è concluso in pochi minuti.

