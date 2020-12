I lavori per il Michelucci a Olbia.

É stato per anni una grande opera incompiuta il teatro Michelucci di Olbia. Ora farà parte del progetto soprannominato “Iti”, che riqualificherà tutto il golfo della città e due interi quartieri.

Per i lavori del teatro è partita la gara a procedura aperta sotto soglia per l’esecuzione del primo lotto dei lavori, ovvero “interventi edili e impiantistici messa in sicurezza e adeguamento del complesso teatrale Michelucci“.

L’importo totale dell’appalto è di 792mila856 euro. La durata dei lavori sarà di 303 giorni naturali e consecutivi. Molti gli interventi di cui il teatro necessita. Si partirà con la riqualificazione del rivestimento esterno, con il sistema della “facciata ventilata”.

Saranno realizzazione nuove platee e rimossa la moquette, mentre il pavimento industriale del piano terra della biblioteca sarà ripulito. La pavimentazione esterna necessità, invece, di interventi di sostituzione del manto, con materiale impermeabilizzante.

Anche il pavimento in legno del soppalco della biblioteca sarà restaurato. Per facilitare l’accesso ai disabili, inoltre, si installerà una piattaforma elevatrice. Tutti gli infissi saranno sostituiti, con sistema antisfondamento e si procederà all’intonacatura delle pareti e l’inserimento 6 apparecchi sanitari nel laboratorio didattico.

Tutto il locale sarà, inoltre, climatizzato con due nuove unità termo frigorifere esterne (una a servizio della biblioteca, l’altra a servizio del laboratorio teatrale) con recupero dell’unità di trattamento aria esistente.

