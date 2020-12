Cambio di nome del waterfront dell’Ansa sud.

Non sta solo cambiando volto, ma anche nome. Una rivoluzione per il lungomare di Olbia dell’Ansa sud., fresco d’inaugurazione nella prima parte, ovvero quella del nuovo piazzale dei Caduti della città.

L’importante cambiamento sulle mappe di Olbia sarà più evidente con la scomparsa di via Redipuglia dalla toponomastica del Comune. La nuova strada, prima inesistente, che passa affianco al Superpan sarà intitolata a Bettino Craxi, l’ex presidente del Consiglio italiano.

Invece, il lungomare, la parte pedonale, sarà intestato a Francesco Cossiga, ex presidente della Repubblica della IX legislatura. Le due vie si intersecano attorno alla nuova piazza Crispi.

Cambierà nome anche il tratto di strada dall’ex caserma dei Vigili del Fuoco fino al ponte di Ferro, non più via Redipuglia ma via della Resistenza.

