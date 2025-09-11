Visite mediche gratis, a Olbia fa tappa il ”Tour della salute”

Un villaggio medico allestito davanti il Comune a Olbia con il Tour della Salute.

Farà tappa a Olbia, nel weekend, il Tour della Salute, il primo evento itinerante con approccio multidisciplinare dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. Dal 2018 ad oggi, nell’ambito della manifestazione sono stati effettuati circa 60 mila consulti medici gratuiti, che in molti casi hanno permesso di individuare patologie e problemi di salute, prevenendo conseguenze potenzialmente gravi per numerosi cittadini ignari.

In un periodo storico in cui molte persone faticano ad accedere alle cure e all’assistenza sanitaria, il ruolo del Tour della Salute assume un’importanza ancora maggiore. La prevenzione, oggi più che mai, è infatti fondamentale sia per l’individuo sia per l’intera collettività.

Quest’anno il Tour della Salute toccherà 15 località italiane e farà tappa ad Olbia, unica tappa in Sardegna. L’evento si svolgerà in piazza Elena di Gallura, sabato 13 e domenica 14 settembre, con orari dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 in entrambe le giornate.

Giunto alla sua settima edizione, il Tour è promosso da ASC Attività Sportive Confederate, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, e si avvale del contributo non condizionato di EG STADA Group.

“Accogliamo con entusiasmo un’iniziativa che rispecchia pienamente la visione della nostra amministrazione – dice il sindaco Settimo Nizzi – negli ultimi anni abbiamo investito con convinzione in politiche che favoriscano il benessere dei cittadini e crediamo che la salute si tuteli in primis nelle scelte quotidiane, nell’ambiente che ci circonda, nella qualità delle relazioni sociali. Iniziative come il Tour della Salute rappresentano occasioni preziose per sensibilizzare, informare e coinvolgere la comunità in un percorso condiviso verso una vita più sana e consapevole”.

“Siamo onorati che il Tour della Salute abbia scelto Olbia – aggiunge Elena Casu, assessore comunale con delega allo Sport –sensibilizzare i cittadini sull’importanza di condurre uno stile di vita sano è una delle priorità di questa amministrazione e riteniamo che lo sport, in tal senso, sia uno straordinario volano, ma anche un eccellente strumento per educare ragazzi e adultiaffinché si possano prevenire malattie croniche e si possa raggiungere uno stato di benessere”.

In piazza Elena di Gallura sarà allestito un vero e proprio villaggio della salute e dello sport, dotato di 8 ambulatori dove sarà possibile sottoporsi, gratuitamente e in piena sicurezza, a consultazioni cardiologiche, reumatologiche, psicologiche e nutrizionali, oltre a valutazioni audiometriche e test dell’equilibrio, il tutto sotto la supervisione di qualificati esperti delle principali società scientifiche.

Non mancherà uno spazio dedicato ai colloqui con un medico veterinario, per affrontare le problematiche degli animali da affezione. Parallelamente, saranno proposte attività ludiche e aggregative per grandi e piccini, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della pratica sportiva e dell’attività motoria, fondamentali per la prevenzione e il benessere psicofisico.

Le 15 tappe.

Lombardia (Cremona 17/18 maggio); Umbria (Foligno 24/25 maggio); Veneto (Castelfranco Veneto 31 maggio/1 giugno); Marche (Pesaro 7/8 giugno); Toscana (Prato 14/15 giugno); Emilia Romagna (Forlì 21/22 giugno); Trentino Alto Adige (Rovereto 28/29 giugno); Piemonte (Novara 6/7 settembre); Sardegna (Olbia 13/14 settembre); Puglia (Brindisi 20/21 settembre);Abruzzo (Pescara 27/28 settembre); Campania (Caserta 4/5 ottobre); Calabria (Cosenza 11/12 ottobre); Sicilia (Messina 18/19 ottobre); Lazio (Frosinone 25/26 ottobre).

