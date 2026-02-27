Addio a Milena Pisano, i funerali della giovane dottoressa a Sant’Antonio di Gallura

La scomparsa di Milena Pisano.

Si terranno domani, sabato 28 febbraio, i funerali di Milena Pisano, la stimata dottoressa scomparsa improvvisamente all’età di 48 anni. La cerimonia funebre sarà celebrata alle ore 11, presso l’oratorio parrocchiale di Sant’Antonio di Gallura.

L’autopsia.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente l’intera comunità gallurese, dove la dottoressa era molto conosciuta e apprezzata. L’esame autoptico, effettuato recentemente, ha permesso di fare piena luce sulle cause dell’improvvisa scomparsa della 48enne. Gli accertamenti medico-legali hanno chiarito i dubbi emersi nelle ore successive al ritrovamento, confermando la natura del decesso.

Chi era Milena Pisano.

Nata a Trinità d’Agultu, Milena Pisano risiedeva da anni con la famiglia a Sant’Antonio di Gallura e operava professionalmente ad Arzachena, città in cui gestiva uno studio dentistico insieme al marito. Durante la sua breve vita si è dedicata con passione al volontariato e amava trascorrere il tempo libero tra escursioni nella natura e lunghe giornate al mare.

L’impronta lasciata da Milena Pisano va ben oltre la sua attività ambulatoriale, toccando nel profondo la vita di chiunque abbia avuto il privilegio di incrociare il suo cammino. Colleghi e pazienti la ricordano non solo per l’indiscutibile competenza tecnica e la precisione clinica che caratterizzavano il suo studio di Arzachena, ma soprattutto per quella rara empatia che trasformava ogni visita in un momento di ascolto e conforto umano.

A piangere la sua prematura scomparsa sono i familiari, i tantissimi amici e il figlio di soli 11 anni. La dottoressa, che avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 21 settembre, lascia un grande vuoto umano e professionale in tutto il territorio, che si stringe oggi in un commosso abbraccio alla famiglia.

