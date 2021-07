Guasto per un traghetto a Olbia.

Disagi al porto di Isola Bianca. Una nave della Moby non è riuscita a partire questo pomeriggio da Olbia. Il traghetto, con destinazione Civitavecchia, è rimasto in panne per un problema tecnico nel motore.

I passeggeri, che erano a bordo, sono stati trasferiti su un’altra nave diretta verso il porto di Civitavecchia. Attualmente a bordo sono presenti i tecnici per fare i primi rilievi sull’origine che ha causato il guasto.

