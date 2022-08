Dopo il video sui rifiuti abbandonati a San Teodoro il turista incivile si è scusato

Era stato costretto a raccogliere i rifiuti abbandonati a San Teodoro, poi l’incivile si era scusato e ora arriva il perdono di chi lo aveva ripreso. “Io sono il primo a perdonarti”, replica Francesco Dalu, motociclista di San Teodoro che aveva costretto il turista a raccogliere la spazzatura. Quando si era accorto che quel giovane stava buttando i rifiuti a bordo strada, si era fermato e l’aveva costretto a raccoglierli. Filmando la scena. Quelle immagini hanno girato tanto, il giovane incivile è finito nel tritacarne dei social e ha accusato il colpo. Travolto dalle polemiche, sfociate in minacce, si è scusato ripetutamente. Ciò che è successo quando il video è diventato virale ha scosso pure chi quelle immagini le ha registrate.

“Io sono il primo a perdonarti, ma quando ti ho visto fare quel brutto gesto non ci ho più visto – racconta ora Francesco Dalu -. perché siamo stufi di vedere la nostra madre terra non rispettata“. C’è chi ha puntato il dito sui turisti che affollano la Sardegna in questo periodo e chi ricorda che la spazzatura a bordo strada è nell’Isola viene lasciata tutto l’anno. “Per questi gesti non ho mai dato solo la colpa ai turisti, assolutamente – precisa Dalu -. Perché abbiamo tanti sardi che purtroppo ancora non hanno capito in che paradiso viviamo e che futuro vogliono lasciare ai propri figli e nipoti“. Dopo il rimprovero per strada diventato virale, il motociclista di San Teodoro apprezza le scuse e tende la mano al giovane protagonista della vicenda: “In Sardegna sarai sempre ben accetto e accolto, perché è nel nostro dna. Ma, per favore, rispettaci”.