La trasmissione Report di Rai 3.

Quando si muovono loro c’è sempre da rizzare le antenne. Non per altro perchè la trasmissione si occupa da sempre di inchieste e approfondimenti ed è nota per non guardare in faccia nessuno. Invece, la troupe di Report ricevuta, questa mattina, dal sindaco Settimo Nizzi si trovava in Sardegna per un approfondimento sul ritorno delle Province, in discussione in Regione.

Oltre al sindaco Nizzi è stato intervistato anche il sub-commissario della Provincia di Sassari, con delega alla Gallura, Pietro Carzedda. Non sono stati rivelati i contenuti delle interviste. Si sa solo che il primo cittadino ha ribadito l’importanza dell’ente, che era stato soppresso dal referendum, per il territorio. La puntata andrà in onda nelle prossime settimane su Rai 3.

