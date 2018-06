Il malore questo pomeriggio nei bagni del centro commerciale.

Arresto cardiaco. Sarebbe questa la causa della morte avvenuta oggi pomeriggio, poco dopo le 16, nei bagni del centro commerciale Auchan di Olbia. L’uomo, un turista di 73 anni di nazionalità francese, si è accasciato nelle toilette della galleria dei negozi. Gli altri avventori hanno dato subito l’allarme e sono arrivati i soccorritori, che hanno iniziato le prime manovre rianimatorie.

Ma quando al centro commerciale è arrivata l’ambulanza del 118, per l’anziano non c’era più niente da fare. La causa forse è da attribuire allo sbalzo termico, dovuto alla calura di oggi. Il cuore dell’uomo, in vacanza in Sardegna, purtroppo, non ha retto.

