L’appuntamento al Museo Archeologico di Olbia.

Mancano poche ore all’inaugurazione di Maker Island – L’Isola dei Makers, il primo evento sardo, di rilievo internazionale, dedicato alla digital fabrication. Dal 16 al 18 ottobre il Museo archeologico di Olbia, si trasformerà in vetrina dedicata al network di idee e proposte di innovazione, tecnologia, design, moda, arte ed impresa si fondono in un mix capace di generare importanti rivoluzioni nella vita quotidiana.

L’evento, che verrà inaugurato venerdì mattina alle ore 11(con apertura al pubblico alle 14), è ideato, progettato e sviluppato dal Fab Lab olbiese, con il patrocinio del Comune di Olbia – Assessorato alla Cultura, della Camera di Commercio del Nord Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Cipnes e della Cna Gallura.

Nutrito il programma della tre giorni, disponibile per gli ultimi aggiornamenti sul sito web mentre saranno tre le macroaree sulle quali si svilupperà l’Isola dei Makers.

Una, di carattere prettamente fieristico e ubicata al piano terra, ospiterà 50 espositori tra scuole di ogni ordine e grado impegnate in progetti o laboratori digitali, imprese operanti nei settori legati al mondo della Industria 4.0, associazioni di categoria con sportelli informativi a supporto di nuove attività imprenditoriali. Non ultimi, un elenco di Fab Lab nazionali tra i più attivi ed alcuni tra i fabbricatori digitali che hanno fatto della loro attività un vero e proprio business.

La seconda area, dislocata in più punti del museo, riguarderà i temi del gioco e dell’istruzione, con attività ludiche e tecnologiche per bambini ed adulti che vanno dall’arte, alla sperimentazione della realtà virtuale e della robotica educativa ed industriale, fino al digital food, proposte di fabbricazione digitale per la cucina professionale e casalinga.

Ricca di contributi, con 30 speakers di fama nazionale ed internazionale, la parte convegnistica dell’evento, ospitata nella sala conferenze al secondo piano, dedicata ai talks e alle conferenze sui temi legati all’innovazione. Sia in presenza che in streaming, si alterneranno al tavolo dei relatori in rappresentanza del mondo dei Fab Lab, dell’innovazione digitale, dell’impresa, delle associazioni di categoria, della scuola, della politica e delle fondazioni impegnate nel sostegno all’evoluzione tecnologica.

L’ingresso alla Maker Island è interamente gratuito ed aperto a tutti, appassionati o curiosi, in particolare a scuole e realtà istituzionali che vogliono scoprire o approfondire il futuro della fabbricazione digitale.

(Visited 122 times, 122 visits today)