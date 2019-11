Alla Ubik di Olbia un nuovo spazio dedicato agli artisti esordienti

Lo Spazio esordienti alla Ubik di Olbia.



Una nuova stimolante iniziativa nata dalla collaborazione tra la libreria Ubik di Olbia insieme all’associazione Pulp per dare spazio a nuovi straordinari talenti.

Attraverso questa formula si vuole dare uno spazio non solo fisico a scrittori, musicisti, videomaker, fotografi e a tutti gli artisti, per presentare i loro lavori fornendogli gratuitamente tutta l’assistenza per la comunicazione, l’organizzazione e la gestione degli incontri.



Inoltre è previsto un supporto logistico, ovviamente anche gli spazi della libreria o eventualmente si possono studiare assieme all’artista delle soluzioni alternative magari più adatte al tipo di esposizione o performance.



Il tutto per dare un’occasione ed un luogo a tutti gli artisti che solitamente faticano a trovare degli spazi adeguati per proporre le loro opere.



La modalità di candidatura è la seguente: inviare una email a spazioesordienti@gmail.com, presentando il progetto e indicando il nome, il cognome ed i contatti.

Per questioni di praticità si chiede di utilizzare solo ed esclusivamente questa modalità di candidatura.



Chi sono i soggetti promotori?

L’Associazione culturale Pulp è attiva sul territorio da oramai 3 anni, è organizzatrice del festival letterario “Tinte fosche, autunno in noir”, di tantissimi incontri ed eventi a carattere letterario ed artistico, collabora con Biblioteca civica Simpliciana per la rassegna “Sul filo del discorso”, lavora a stretto contatto con la libreria Ubik di Olbia per gli eventi ed i corsi in libreria.



La libreria Ubik di Olbia è oramai un punto di riferimento e di aggregazione per gli eventi letterari e non solo della zona. Anch’essa è tra i collaboratori di parecchi eventi della biblioteca civica simpliciana, della rassegna letteraria “La città del libro” organizzata da La Casa del Popolo – Gallura e di tante realtà cittadine.



Contatti:

Pulp: acpulp@gmail.com – Tel 339 2924084****

(Visited 77 times, 77 visits today)