Ultimi posti per l’Halloween Party del Rotary Club Porto Rotondo

Oggi 31 ottobre 2025, a partire dalle ore 20:00, il Rotary Club Coast Porto Rotondo accenderà l’atmosfera di Golfo Aranci con un evento che unisce divertimento e impegno sociale: l’Halloween Party presso il Ristorante-Club Follemente in Viale Stazione.

La serata promette di essere uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con apericena, bevande, DJ set e animazione curata da DJ Max Correnti, in un contesto elegante e informale al tempo stesso. L’iniziativa ha un importante obiettivo solidale: il ricavato sarà interamente destinato alla campagna “End Polio Now”, il progetto internazionale del Rotary per l’eradicazione definitiva della poliomielite nel mondo.

Il costo di partecipazione è di 70 euro, e l’evento ha già registrato un grande interesse. Restano disponibili solo gli ultimi posti, un’occasione da non perdere per chi desidera coniugare una serata di festa con un gesto concreto di solidarietà. Per informazioni e prenotazioni:

info@rotaryclubcoast.org

+39 335 6255197

