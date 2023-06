La rassegna letteraria a Olbia.

Dal 20 giugno al 4 agosto ritorna, per la 11ª volta consecutiva, la rassegna letteraria “Sul Filo del Discorso”, organizzata dalla Biblioteca Civica Simpliciana e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Olbia, che si svolgerà in notturna, a partire dalle 21:30, in piazza dello Scolastico. L’edizione di quest’anno, prevede 13 appuntamenti in cui si alterneranno, come di consueto, presentazioni di libri, reading letterari e spettacoli.

L’edizione di quest’anno sarà inaugurata il 20 giugno con lo spettacolo dal titolo “Viva l’Italia- L’Italia nella notte scura”, spettacolo tra narrazioni e musica con la partecipazione straordinaria di Stefano Massini e con Elena Pau, voce, Alessandro Nidi, pianoforte e arrangiamenti musicali, prodotto da La Fabbrica Illuminata.

Viva l’Italia prende spunto dall’omonima canzone di Francesco De Gregori. Pubblicata nel 1979, racconta in pochi minuti l’Italia di quegli anni nelle sue notti scure. Riferendosi a momenti storici e accadimenti precisi, ci parla dell’Italia del 12 dicembre, giorno in cui nel 1969 avvenne la strage di Piazza Fontana. Il testo guarda anche a un’Italia allegra, l’Italia sulla Luna, l’Italia dei valzer e dei caffè, passando per l’Italia del cemento, addentrandosi così con la sua poetica cantautorale anche in tematiche legate alla speculazione edilizia.

Il repertorio scelto da Elena Pau e dal pianista Alessandro Nidi, che cura anche gli arrangiamenti musicali, attinge dal cantautorato italiano di Francesco De Gregori e Claudio Lolli, dal teatro-canzone di Giorgio Gaber e da testi poi divenuti canzoni, scritti da alcuni tra i più grandi intellettuali e poeti dell’Italia degli anni ’60 e ’70: Italo Calvino, Franco Fortini, Pier Paolo Pasolini ed Edoardo Sanguineti.

Gli interventi dell’attore e drammaturgo Stefano Massini raccontano alcuni “giorni bui” della nostra Italia di allora, partendo da quel 12 dicembre 1969 per arrivare al 2 novembre 1975, giorno in cui il poeta Pier Paolo Pasolini venne barbaramente ucciso al Lido di Ostia.

