Folla e spettacolo al Mondiale Aquabike 2023 di Olbia: ecco tutti i vincitori

Sì è conclusa a Olbia l’edizione 2023 del Mondiale Aquabike

Si è concluso al Molo Brin di Olbia il Regione Sardegna Grand Prix of Italy valido per il Campionato Mondiale di Aquabike 2023. Come sempre l’evento è stato un grande successo e ha richiamato una folla di appassionati tifosi e turisti curiosi.

I numeri del mondiale Acquabike

Più di 135 piloti in gara provenienti da 25 paesi diversi, circa 600 persone che hanno invaso le vie di Olbia. Affollando bar e ristoranti con le loro divise colorate. La troupe televisiva di Aquabike formata da 20 persone con 4 telecamere fisse, due telecamere portatili. 30 Go Pro sui caschi dei piloti e un drone che invierà le immagine della gara alle televisioni di circa 150 paesi nel mondo.

Una delegazione di 15 rappresentanti del Governo indonesiano venuta ad Olbia per “trarre spunti” per la prossima gara che dovranno organizzare sul lago Toba. 16 sessioni di gara al giorno, una moto elettrica presentata e scesa in acqua per la prima volta in assoluto. Questi solo alcuni dei numeri della quinta edizione della gara di Aquabike di Olbia. Che è ormai “la gara esempio” per tutti gli altri paesi organizzatori.

Le premiazioni al Molo Brin

I vincitori di quest’anno sono stati premiati dal sindaco Nizzi, dall’assessore al Turismo Balata e dal promoter della manifestazione Nicolò di San Germano. I piloti hanno ricevuto, dalle mani del segretario generale della federazione motonautica internazionale Thomas Kurth, anche la medaglia di campione del mondo. Dal momento che Olbia è l’unica tappa al mondo ad ospitare tutte le classi di tutte le categorie.

Al termine della premiazione c’è stato il tradizionale passaggio della bandiera di Aquabike da parte del sindaco di Olbia alla delegazione dell’Indonesia.

I risultati finali delle gare a Olbia

L’eterno secondo nel Freestyle l’italiano Roberto Mariani, che diverte il pubblico non solo con le sue evoluzioni ma anche con la sua simpatia, ha finalmente conquistato il gradino più alto del podio nella sua categoria battendo il 5 volte campione del mondo e campione in carica Rashed Al Mulla con un altro italiano Massimo Accumulo classificatosi al terzo posto.

Podio tutto francese in Runabout Gp1 vinto da Francois Medori seguito da Jeremy Perez, che come sempre è salito sul podio con la bandiera con i 4 mori in onore della moglie sarda, e Jean Baptiste Botti al terzo posto.

Grande successo italiano in Runabout GP2 dove Manuel Reggiani ha conquistato il primo gradino del podio e Gianpaolo Terreo il terzo dietro al Polacco Marcin Senda.

Lo spagnolo di Ibiza Alejandro Prats Palau si è classificato al primo posto nel podio di Runabout GP4 davanti a Peter Dryjak e l’italiano Davide Pontecorvo in terza posizione

Squalificata per moto non conforme dopo la gara la vincitrice del Runabout GP4 Ladies, la francese Clara Muchembled, che ha così ceduto il primo posto a Nikola Dryjakova permettendo così all’italiana Arianna Urlo di salire sul secondo gradino del podio mentre la tedesca Michelle Dimov si è classificata terza.

La Ski GP1 ladies ha visto sul podio le francesi Jessica Chavanne ed Estelle Poret al primo e secondo posto con l’estone Jasmiin Ypraus, campionessa del mondo in carica, terza.

Il danese Oliver Koch Hansen è il vincitore di Ski Division GP1 davanti al francese Mickael Poret e al connazionale Anders Keller.

Due italiani sul podio di Ski GP2 dietro al vincitore il portoghese Goncalo Rodrigues: Andrea Guidi si è classificato al secondo posto mentre Matteo Benini al terzo.

Le categorie minori Ski Division GP3 e GP4 sono state vinte rispettivamente dall’estone Mattias Reinaas e dal portoghese Goncalo Rodrigues.

