Atto di vandalismo a Murta Maria.

Vandali in azione a Murta Maria. Nella frazione di Olbia ignoti si sono scatenati contro l’auto del presidente del comitato Corrado Varrucciu. L’episodio è accaduto qualche settimana fa, quando gli incivili hanno rigato la fiancata laterale.

I comitati di quartiere della città si sono riuniti e hanno denunciato questa azione. “Abbiamo deciso di esprimere la nostra indignazione per questa deprecabile azione, – dichiarano – e dopo un’attenta riflessione abbiamo deciso di denunciarla pubblicamente. Simili atti di vigliaccheria fanno male a chi li ha subiti ma sono deleteri per tutta la città e non possono essere assolutamente sottovalutati”.