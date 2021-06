Vandali al parco giochi di Olbia.

Vandali ancora in azione a Olbia. Questa volta prendono di mira lo storico parco giochi dell’Isola Bianca. E’ stato un brutto risveglio quello di Patrizia Moino, proprietaria delle giostrine, che poi ha allertato le forze dell’ordine.

I banditi stavano cercando probabilmente soldi. “Hanno rovistato un pò ovunque – ha detto – e poi hanno distrutto degli arredi, una cosa mai accaduta fino ad ora dopo tanti anni di attività. Ho avuto danni di circa 10mila euro. Il danno economico più grave è quello del telone squarciato della sala compleanni. Non ci voleva, siamo stati chiusi per parecchio tempo per affrontare dei danni così ingenti”.

