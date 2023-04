La storia dell’ex aeroporto Venafiorita.

Venafiorita sarà il luogo che ospiterà una pista di motocross che porterà in città importanti eventi mondiali. Un nome che non è nuovo e che, con questo progetto, dopo l’oblio, sarà artefice di un nuovo boom economico.

Nato come aeroporto militare, durante la Grande Guerra, dagli anni ’60 visse un periodo storico di grande fermento. Tra le vecchie strutture, oggi in nel degrado, che si scorgono dalla strada, è difficile pensare che là sono hanno camminato anche star internazionali del calibro di Ringo Starr dei Beatles e altri importanti vip mondiali. Il tempo ha cancellato parte di quello che era lo scalo che ospitava l’allora neo compagnia Alisarda, oggi purtroppo scomparsa, ma non cancellerà il ricordo di cosa ha rappresentato quel luogo per Olbia e per la Gallura.

Il 1964 fu anno della nascita della Costa Smeralda e dell’Alisarda e dell’Aeroporto di Venafiorita, chiuso negli anni ’70. Ai tempi era uno scalo di lusso, poiché prendere l’aereo era privilegio di pochi fino a non tanto tempo fa. Venafiorita fu la prima casa di Alisarda, poi Meridiana e poi la sfortunata AirItaly. “Chi atterrava ad Olbia veniva omaggiato con delle ghirlande di rose da delle graziose fanciulle vestite in costume – si legge su Coastmagazine -Con il progressivo aumento del traffico turistico verso la Sardegna, l’Aga Khan effettuò nuovi investimenti: i Nord 262 furono sostituiti con i Fokker 27 e la pista di Vena Fiorita fu adeguata alle nuove esigenze e ricoperta di cemento e bitume”.

Lo sviluppo del traffico aereo portò Venafiorita a chiudere i battenti e trasferire l’aeroporto nei locali del nuovo aeroporto Olbia – Costa Smeralda, che ospitava una pista più grande. I “vecchi” si ricorderanno sicuramente quando la strada parallela alla pista veniva chiusa per far atterrare in sicurezza gli aerei che passavano molto vicino alle auto. L’ex aeroporto, ormai in disuso da anni, ha avuto una seconda chance, trasformandosi nel set del film Catch-22, l’importante produzione Hollywoodiana di George Clooney. Ora vivrà una nuova vita, grazie all’importante progetto che la farà diventare presto la sede di una pista da motocross.

Archivio G. Izzo Foto Facebook Foto Facebook Foto Facebook Foto (Nello di Salvo)

