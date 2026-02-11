Forte vento a Olbia, chiude il parco Fausto Noce

Il sindaco di Olbia chiude il parco Fausto Noce.

A causa delle forti raffiche di vento previste oggi e domani, 11 e 12 febbraio a Olbia, il parco Fausto Noce resta chiuso. Lo ha deciso il sindaco Settimo Nizzi con un’ordinanza firmata per ragioni di sicurezza pubblica.

Il divieto riguarda tutti i fruitori del parco, inclusi coloro che vi operano abitualmente. La riapertura è prevista alle ore 6 di venerdì 13 febbraio, salvo proroghe qualora le condizioni meteorologiche avverse dovessero persistere. ”Invitiamo i nostri concittadini alla massima prudenza e ringraziamo per la collaborazione”, commenta il primo cittadino.

