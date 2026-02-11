Il forte vento flagella la Gallura, raffiche oltre i 100 km orari

Un forte vento di burrasca ha colpito la Gallura: è allerta.

La Sardegna sta vivendo ore di estrema criticità a causa di un’ondata di forte vento che sta colpendo con particolare violenza la Gallura. Le mappe meteorologiche mostrano un quadro preoccupante per la Sardegna est, dove la pressione atmosferica e i flussi d’aria stanno dando origine a venti di tempesta con raffiche di proporzioni eccezionali.

Oggi mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio le correnti hanno superato agevolmente i cento chilometri orari, con picchi che nel pomeriggio di giovedì potrebbero toccare i 150 chilometri orari a causa di un fortissimo dislivello barico tra i due versanti dell’isola.

La situazione a Olbia.

Questa situazione di emergenza ha spinto le autorità locali ad adottare misure drastiche per garantire l’incolumità pubblica. Ad Olbia, il sindaco Settimo Nizzi ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura immediata del parco urbano Fausto Noce per tutta la durata dell’allerta. Il divieto di accesso è esteso a chiunque, inclusi gli operatori professionali, con una riapertura prevista non prima delle prime ore di venerdì 13 febbraio, sempre che le condizioni meteo permettano il ripristino della sicurezza.

Il primo cittadino ha rivolto un appello alla popolazione affinché venga esercitata la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e zone alberate. Ancora è presto per fare una stima dei danni, sperando che non si siano verificati crolli.

L’allerta.

Il quadro di allerta è confermato anche dalla Protezione Civile regionale, che aveva emesso un avviso di criticità ordinaria con codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico. Sebbene il vento sia il fenomeno più evidente, la saturazione del suolo e la possibilità di temporali preoccupano i centri funzionali, che invitano i residenti delle zone a rischio, specialmente in prossimità di corsi d’acqua e aree depresse, a limitare i trasferimenti e a non sostare nei pressi di ponti o sottopassi. La vigilanza resta altissima in tutta la Gallura, mentre si monitorano costantemente i valori che indicano nel pomeriggio di giovedì il momento di massima intensità del fenomeno atmosferico.

