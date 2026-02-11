Travolto da un albero ad Arzachena, operaio rischia la vita

Gravissimo incidente sul lavoro ad Arzachena.

Un gravissimo incidente sul lavoro è accaduto oggi ad Arzachena. Un giovane di 27 anni è ora in pericolo di vita dopo essere stato travolto da un albero. Come riporta La Nuova Sardegna, l’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 14, dove l’operaio stava effettuando operazioni di taglio degli alberi.

Stando quanto riporta il quotidiano La Nuova, il giovane è stato trovato in condizioni critiche, ovvero in stato comatoso. Con l’elisoccorso è stato portato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove sono state riscontrate parecchie gravi ferite. Il 27enne ha riportato una frattura della vertebra dorsale con interessamento del midollo spinale. Il giovane inoltre presenta anche gravi traumi polmonari e al torace.

A causa delle gravi lesioni, l’operaio è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Sassari, dove dovrà anche essere operato. La prognosi resta riservata e le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente sul lavoro in Gallura.

