Olbia, via Cesti diventa ciclabile, ma non spariranno i parcheggi

I parcheggi di via Cesti, a Olbia, sono salvi.

Il volto di Olbia sta cambiando. Grazie al progetto PinQua, diverse strade cittadine si preparano a trasformarsi in aree ciclo-pedonali accanto alla carreggiata dedicata alle auto. Dunque alcune strade dei quartieri San Simplicio, Orgosoleddu e Santa Maria diventeranno a senso unico.

Tra queste c’è via Cesti, nel quartiere di Santa Maria, dove il cambio di viabilità aveva inizialmente sollevato forti preoccupazioni tra gli abitanti per la possibile perdita di posti auto. Per sciogliere i nodi critici, oggi 18 febbraio, una delegazione di residenti ha incontrato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. L’obiettivo? Trovare un equilibrio tra la riqualificazione urbana e le necessità quotidiane di chi il quartiere lo vive e ci lavora.

Il destino dei parcheggi.

Proprio grazie a questo incontro ci sono delle novità su via Cesti. ”L’incontro ha permesso di chiarire aspetti fondamentali del progetto, garantendo aree di parcheggio sostitutive, soluzioni per le necessità di carico e scarico merci e interventi specifici per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità – fa sapere il comitato -. Il Comitato esprime soddisfazione per la disponibilità dimostrata durante il confronto e ribadisce il proprio impegno a mantenere un dialogo costante con il Comune, con l’obiettivo di tutelare la vivibilità del quartiere, le attività economiche presenti e i diritti dei cittadini più fragili. Crediamo che il confronto attivo e responsabile tra cittadini e istituzioni sia lo strumento migliore per costruire soluzioni concrete e sostenibili per tutta la comunità”.

