Nuova pavimentazione e marciapiede in via La Marmora a Olbia

I lavori nella via La Marmora.

Alcune viuzze del centro storico di Olbia avranno finalmente una nuova pavimentazione e un marciapiede. In via Nuova e in via La Marmora da sempre si respirava aria di degrado rispetto ad altre traverse del Corso Umberto ed era impossibile passare a piedi. Ora cambieranno completamente identità.

Lo dice un’ordinanza firmata dal Comune, che prevede la chiusura delle strade di Via La Marmora, via Nuova e vico La Marmora per via del cantiere che partirà domani. L’ordinanza è valida dal giorno 22 marzo 2023 al giorno 22 aprile 2023, dalle ore 00 alle ore 24. I lavori interesseranno altre vie come via Sassari, con il “pre segnalamento di strada chiusa- via la Marmora e l’obbligo di proseguire dritto”, dal giorno 22 marzo 2023 al giorno 22 aprile 2023, dalle ore 00 alle ore 24.

Cambierà la circolazione anche in via XX Settembre, con l’istituzione di un divieto di sosta con pannello integrativo di rimozione forzata lungo tutta la via per consentire la circolazione in senso unico alternato. All’intersezione con Corso Umberto indicazione di “strada senza uscita”. Dal giorno 23 aprile 2023 al giorno 22 maggio 2023, dalle ore 00 alle ore 24, in via XX Settembre ci sarà la completa sospensione della circolazione. Un divieto di sosta con rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva ambo i lati e pedoni sul lato opposto ai lavori. Collocamento sul posto della segnaletica e apposizione della segnaletica di preavviso dei lavori e idonea delimitazione del cantiere stradale. In prossimità ed in corrispondenza delle intersezioni con le vie sospese dalla circolazione, indicazione dei percorsi alternativi e messa in sicurezza del cantiere.

In via La Marmora è stato istituito un senso unico alternato di circolazione consentito esclusivamente ai veicoli in uso ai residenti, con predisposizione di idonea segnaletica. Un divieto di sosta con pannello integrativo di rimozione forzata lungo tutta la via per consentire la circolazione in senso unico alternato; all’intersezione con via Sassari indicazione di “strada senza uscita”.

