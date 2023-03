Rinascita di via San Simplicio, via alla demolizione del primo rudere

Il palazzo nel quartiere di Olbia sarà abbattuto.

La ferita aperta di via San Simplicio è destinata presto a rimarginarsi. Nella via omonima del quartiere, da decenni simbolo del degrado, va giù il primo rudere. Lo storico palazzetto che un tempo veniva utilizzato per i vaccini non ci sarà più.

Sarà demolito il 28 marzo prossimo, come indica un’ordinanza depositata nell’albo pretorio del Comune di Olbia. L’edificio tra i civici 27,29,33 sarà ricostruito ex novo, allontanando piano piano dal quartiere il degrado che se lo ha mangiato negli ultimi anni. Piano piano il quartiere sta conquistando la sua dignità, prima per opera dei privati, poi grazie al progetto dell’amministrazione che prende il nome di PinQua, che finalmente darà una nuova identità allo storico rione.

L’ordinanza.

L’ordinanza della polizia locale, in vigore dalle 07:30 alle ore 18 del 28 marzo, dall’intersezione con via F. Noce all’intersezione con via B. Sassari, ha ordinato la sospensione della circolazione veicolare. Il divieto di sosta e fermata in prossimità, in corrispondenza e sul lato opposto del cantiere, con rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva. Pedoni sul lato opposto ai lavori. In prossimità ed in corrispondenza dei punti di chiusura, indicazione di “sospensione della circolazione veicolare” e dei percorsi alternativi. Collocamento sul posto della segnaletica. Apposizione della segnaletica di preavviso dei lavori ed idonea delimitazione del cantiere stradale. Obbligo di esposizione del presente provvedimento ad inizio e fine cantiere e obbligo di indicare il numero cronologico e la data del presente provvedimento sulla segnaletica temporanea necessaria.

L’Aspo ha comunicato che a seguito della chiusura di via San Simplicio nell’intersezione tra via Fausto Noce e via Brigata Sassari, la linea 1 nella sola giornata del 28 marzo subirà una variazioni di percorso. La linea 1 direzione centro commerciale Terranova, da via Leoncavallo l’autobus procederà su via Galvani riprendendo il regolare percorso su viale Aldo Moro. Linea 1 direzione centro commerciale Olbia Mare non subirà nessuna variazione di percorso.

