Viewpoints ha vinto il bando per le politiche giovanili.

Proseguirà fino al prossimo 5 gennaio, presso la sala espositiva al 1° piano del museo Archeologico di Olbia, Viewpoints – Punti di vista scenici. Il progetto, ideato e organizzato da Deamater, è il vincitore dell’ultimo bando comunale per le Politiche giovanili.

Viewpoints nasce dal considerare, in una società sempre più disumanizzante, il training teatrale e il suo lavoro concettuale come una delle ultime forme di artigianato, dove le proprie capacità, il rispetto e la collaborazione reciproca concorrono alla creazione dell’opera. Il progetto, ideato dal regista Nicolò Columbano, è tratto dall’omonimo libro di Anne Bogart ha come obiettivo principale l’educazione alla coralità.

L’azione scenica collettiva è, infatti, un importante strumento per la realizzazione di un rapporto di collaborazione tra ragazzi con capacità non omogenee. E’ teso, in particolare, ad ottenere un risultato comune ricucendo i conflitti interpersonali.

L’esperienza teatrale può essere utilizzata per creare situazioni di comunicazione, di riflessione, come mezzo di conoscenza di sé e di relazione con gli altri. Il teatro è, inoltre, un veicolo di apprendimento. Infatti i vari linguaggi che propone e utilizza consentono di sviluppare capacità creative e gusto estetico.

Ospiti della rassegna sono dei performer che calcano le scene, non solo dei teatri, ma anche di musei o di spazi non convenzionali. Tra tutti spicca il nome di Michele Comite, del collettivo Clochart di Rovereto, che porterà il suo spettacolo, DEsPRESSO, e un workshop di 4 giorni aperto a diversamente abili, educatori e genitori.

