Le previsioni meteo.

Il meteo del week-end sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso, a tratti sereno, con temperature basse e fredde. Per oggi sabato 29 dicembre la mattinata sarà accompagnata da diverse nuvole e le temperature non supereranno i 14 gradi.

Mentre per domani 30 dicembre la giornata sarà soleggiata e ventilata. Il vento non supererà i 21 km/h e le temperature non supereranno i 14 gradi.

