Verso l’abbattimento del ponte di via Galvani, i lavori proseguono a Olbia

I lavori in via Veronese a Olbia.

Il ponte di via Galvani sarà presto un ricordo. C’è un cantiere dietro il parco della forestale, tra via Veronese e via Figoni, che sarà la nuova strada che collegherà il quartiere di viale Aldo Moro con San Nicola e con il centro storico.

La strada comprende un ponte rialzato, marciapiedi larghi e piste ciclabili. I lavori stanno proseguendo spediti, fa sapere il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. L’obiettivo è abbattere l’opera incongrua di via Galvani, che è un ponte-tappo a tutti gli effetti.

La decisione di costruire un’arteria in via Figoni e non ricostruire la strada di via Galvani è legata all’intenzione di unire i due polmoni verdi e ingrandire il parco Fausto Noce. Il primo cittadino ha annunciato che al fine della realizzazione dei lavori ci saranno delle modificazioni alla circolazione stradale.

“Al fine di consentire il rapido proseguimento dei lavori, da oggi la circolazione veicolare – annuncia Nizzi – in via Veronese, verrà sospesa nel tratto di strada compreso tra via Ghiberti e lo sbarramento area di cantiere posizionato in via Veronese n. 22. Preghiamo in nostri concittadini di visionare la planimetria che indica la viabilità alternativa. Ci scusiamo per eventuali disagi e ricordiamo che questi lavori sono necessari per la messa in sicurezza della nostra città dal punto di vista idrogeologico e per valorizzare l’area circostante al parco urbano Fausto Noce”.

