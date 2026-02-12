Incidente a Olbia, scontro fra due auto sulla strada statale

L’incidente sulla strada statale di Olbia.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 127, nel tratto urbano di via Unità d’Italia a Olbia, dove due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sarebbero urtati mentre percorrevano la stessa direttrice. L’impatto, avvenuto in un orario di traffico sostenuto, ha richiamato l’attenzione degli automobilisti in transito, ma non avrebbe provocato conseguenze gravi. Non risultano persone ferite e non si registrano, al momento, criticità sotto il profilo sanitario. Restano da chiarire le dinamiche che hanno portato allo scontro, sulle quali saranno svolti ulteriori approfondimenti per definire con precisione le responsabilità.

