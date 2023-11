L’iniziativa degli aeroporti di Olbia e Alghero.

Le società di gestione degli Aeroporti di Alghero, Sogeaal, e Olbia, Geasar, si “tingono di rosso” per sensibilizzare l’opinione pubblica contro ogni forma di violenza, abuso e discriminazione in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre 2023.

In questa giornata significativa, e per tutto il fine settimana, il personale di entrambi gli aeroporti indosserà un nastro rosso, simbolo di rifiuto della violenza e solidarietà alle vittime.

L’Aeroporto di Alghero, in linea con quanto avviato lo scorso anno, nella giornata del 25 novembre proporrà azioni efficaci realizzate con il coinvolgimento attivo degli operatori aeroportuali. Nella main hall dell’aerostazione, per l’occasione opportunamente illuminata di rosso, verrà posizionata una panchina rossa simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, accompagnata da una descrizione e da un messaggio di solidarietà.

Sarà anche diffuso un video realizzato con le immagini dei lavoratori dell’aeroporto di Alghero che hanno scelto di posare con un simbolico segno rosso sulla guancia. Questo gesto rappresenta sia un omaggio alle donne vittime di violenza che un messaggio di speranza per diffondere la consapevolezza e il rifiuto della violenza. Inoltre, verranno distribuiti ai passeggeri dei braccialetti rossi e i monitor all’interno dello scalo diffonderanno un messaggio informativo relativo al segnale universale di emergenza, utilizzato per segnalare situazioni di pericolo (alcune immagini dell’aeroporto di Alghero scaricabili al link https://bit.ly/47JcPVK).

L’Aeroporto di Olbia, dimostrando il suo interesse costante verso questo tema, ha integrato le iniziative di sensibilizzazione realizzate negli ultimi anni, con la diffusione sui suoi canali di un video (scaricabile al link: https://youtu.be/zWPs6yMk5TI) che ha lo scopo di “dire no” e “mettere un punto” a qualsiasi forma di comportamento violento – sia fisico che psicologico – contro le donne, invitando le vittime a muovere il primo passo verso la libertà sporgendo denuncia. L’Aeroporto di Olbia, luogo di partenze, diventa dunque in questo video simbolo di “ripartenza” verso un futuro non più caratterizzato dalla violenza.

Per rafforzare ulteriormente il loro impegno in questa importante causa, gli Aeroporti di Alghero e Olbia partecipano attivamente alla campagna di sensibilizzazione #Sempre25Novembre, promossa da Sorgenia, alla quale aderiscono anche gli Aeroporti del Gruppo F2i, tra cui Milano Linate e Malpensa (SEA), Napoli (GESAC), Torino (SAGAT) e Trieste (AFVG). L’obiettivo del progetto è diffondere la conoscenza del numero verde antiviolenza e stalking 1522, gestito dal dipartimento per le Pari Opportunità, attraverso una campagna informativa all’interno di luoghi accessibili e sicuri, dove le donne possono muoversi liberamente senza timore di controllo diretto.

A questo scopo, sono stati collocati manifesti informativi e locandine sul numero 1522 negli spazi esterni e nelle toilette degli aeroporti al fine di sensibilizzare il maggior numero possibile di passeggeri su questo importante tema. Al fine di tenere viva l’attenzione su questo tema tutto l’anno e non solo il 25 novembre, gli Aeroporti di Olbia e Alghero prevedono di organizzare, rispettivamente, nei prossimi mesi, un convegno che coinvolgerà le Associazioni locali che si occupano delle tematiche sulla violenza contro le donne, e una serie di incontri di sensibilizzazione rivolti ai dipendenti Sogeaal, finalizzati a definire e individuare situazioni di violenza, affrontando stereotipi di genere che spesso sono alla base di comportamenti violenti e della loro sottovalutazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui