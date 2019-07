Il concerto di Jovanotti a Olbia il prossimo 23 luglio.

“Il Jova Beach Party ha bisogno anche di te”. Con questo slogan la cooperativa Erica, incaricata di fornire il supporto logistico alla manifestazione, cerca volontari per il tour di Jovanotti.

Il concerto dell’estate, che sta toccando le più belle spiagge della penisola, sarà a Olbia martedì 23 luglio presso la Banchina Isola Bianca al Molo Bonaria. Come detto, sarà un evento a basso impatto ambientale in un contesto naturale unico e per preservare al meglio i luoghi dove si svolgerà l’evento.

Erica, partner del Jova Beach Party 2019, è alla ricerca di volontari che diventeranno per l’occasione dei “Beach Angels”. Cosa faranno i Beach Angel? Aiuteranno gli organizzatori e i partecipanti a rendere sostenibile la gestione e produzione dei rifiuti nell’area evento, presidiando i contenitori della raccolta differenziata dislocati sull’area dell’evento e informando le persone su come fare bene la raccolta differenziata.

A tutti coloro che aderiranno l’organizzazione garantirà: accesso all’evento,

buono per panino e bibita, maglietta Beach Angels e cappellino, sssicurazione a copertura di danni personali e a terzi.

Per maggiori informazioni si può compilare il form di adesione su https://www.cooperica.it/jovabeachparty/ entro lunedì 22 luglio alle 12 per partecipare al concerto di martedì 23 luglio luglio a Olbia.

