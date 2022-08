Relax per Marina di Guardo a La Maddalena.

Mamma Ferragni non resiste al fascino della Gallura e torna in vacanza, questa volta a La Maddalena, dove sfoggia un fisico da urlo. Può sorprendere ma Marina di Guardo ha 60 anni e sembra una ragazzina, con un corpo tonico e perfettamente in forma, da essere confusa con la figlia Chiara.

Come la mamma, anche l’influencer ama la Sardegna e soprattutto la Gallura, tanto che ogni anno con la sua famiglia organizzano le loro vacanze. Un punto interrogativo è se anche quest’anno i Ferragnez, che ora si trovano a Ibiza, abbiano deciso di trascorrere qui le loro ferie. Ancora la coppia più amata e discussa dei social non si vedono, ma sicuramente non mancheranno nemmeno questa estate. Resta solo da attendere il loro arrivo, magari approfittando che mamma Ferragni sta trascorrendo qui le sue vacanze.