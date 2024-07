Torna la Sagra della panada a Oschiri: il programma

La Sagra della panada a Oschiri.

Il paese di Oschiri si prepara ad uno degli eventi più attesi dell’anno: la ventiduesima Sagra della Panada in programma per domani. Questo appuntamento annuale non solo mette in mostra una delle eccellenze gastronomiche locali, ma rappresenta anche un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni e nella cultura della Sardegna.

Le attività inizieranno già dal mattino con l’apertura del Museo e le visite guidate nei principali siti monumentali del territorio. Tra questi, l’altare rupestre di Santo Stefano e la chiesa romanica di Nostra Signora di Castro sono tappe imperdibili per chi desidera scoprire la ricca storia e il patrimonio culturale di Oschiri. Per maggiori informazioni sulle visite è possibile contattare il numero 079/7349100.

Il programma ufficiale della sagra prenderà il via nel pomeriggio alle 18:30 con il taglio del nastro e il saluto del sindaco Roberto Carta. L’area di Posto ‘e Blocco, situata tra via Roma e via Umberto, sarà il cuore pulsante della manifestazione, ospitando il punto di degustazione delle famose panade, accompagnate da ottimo Vermentino. La serata sarà animata da musica, danze e canti tradizionali, con la partecipazione della banda musicale Pietro Fenu, dei gruppi folk Beata Vergine Immacolata e Nostra Signora di Castro (incluso il mini folk), tutti provenienti da Oschiri. Il coro Stellaria di Santu Nigola di Brunella, diretto dal maestro Luigino Cossu, e il Tenore Murales di Orgosolo, accompagnato dal gruppo di ballo di Orgosolo, arricchiranno ulteriormente l’evento con le loro esibizioni.

Contemporaneamente, la compagnia teatrale I BarbariciRidicoli intratterrà il pubblico con lo spettacolo teatrale itinerante “Saludu e trigu”, mentre i più piccoli potranno divertirsi con le attrazioni di Magic Dreams, tra gonfiabili, zucchero filato e tatuaggi.

La serata si concluderà in grande stile con un concerto in piazza Regina Elena. Alle 21:30 salirà sul palco la cantautrice Maria Giovanna Cherchi, seguita alle 23 dallo spettacolo “The summer in magic tour 2024” del gruppo Passione a 90 – Party Anni 90. A chiudere l’evento sarà la musica del dj Paolo Noise de Lo zoo di 105, che garantirà un finale all’insegna del divertimento e dell’energia.

