Tragedia a Oschiri, muore un bimbo: addio al piccolo Alessio

L’addio al piccolo Alessio Batzu di Oschiri.

Una tragedia ha colpito il paese di Oschiri questa mattina con la morte del piccolo Alessio Batzu. Sul posto sono intervenuti immediatamente due ambulanze e l’elisoccorso dell’Areus proveniente da Olbia, che hanno tentato di rianimare il bambino per oltre un’ora senza riuscire a salvarlo. I soccorritori hanno operato con urgenza, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Il lutto ha scosso familiari, amici e l’intero paese, che si stringe intorno ai genitori e ai parenti del piccolo. La vicenda ha suscitato grande commozione tra gli abitanti di Oschiri, consapevoli della gravità della perdita e della giovane età della vittima. I funerali di Alessio Batzu sono stati fissati per domani pomeriggio alle ore 15:30 nella chiesa della Beata Vergine Immacolata di Oschiri, dove familiari e concittadini potranno partecipare alla cerimonia religiosa e dare l’ultimo saluto al bambino, in un clima di profondo dolore e raccoglimento.

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