La street art a Padru.

A Padru la cabina elettrica in via Nuoro di E-Distribuzione è stata trasformata in una significativa e bella opera di Street Art dal noto muralista sardo Raku, il poliedrico artista di San Gavino diventato uno dei maggiori esponenti dell’antica arte dei murales.

Dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Padru ed E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, grazie a Raku è nata “A Padru splende sempre il sole”, una suggestiva sintesi artistica della cultura e della tradizione locale.

Un omaggio al paese di Padru che raffigura alcuni elementi preziosi che caratterizzano come il mare e la montagna attraverso i quali si snoda il suo territorio e le api riprodotte anche nello stemma del Comune. L’importanza delle api nell’ecosistema è finalmente diventata una priorità per molti ed E -Distribuzione è impegnata su questo tema con specifiche iniziative che hanno già avuto luogo in Sicilia ed in Abruzzo, e prossimamente anche in Sardegna, installando delle arnie e creando dei “corridoi” per offrire rifugio agli insetti impollinatori. L’attività di impollinazione delle api garantisce infatti la riproduzione di diverse piante selvatiche e la nascita di varie colture, regolando così i differenti ecosistemi. Se scomparissero, si romperebbe una catena naturale che sarebbe molto difficile ricreare, con conseguenze anche sul mondo agricolo.

Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione, afferma “Siamo sempre orgogliosi di promuovere la Street Art e valorizzare la nostra presenza sul territorio. Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia, oggetto di continua innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, reinventate come spazi artistici e integrate sempre più con l’ambiente, compreso l’importante tema della salvaguardia delle api, favorendo inoltre la diffusione della cultura e della tradizione”

“Per noi, amministrazione del Comune di Padru – afferma il sindaco, Antonello Idini – la XIV Edizione della Biennale di Pittura ha rappresentato una vera e propria scommessa, poiché, con lo spirito di portare ‘l’arte fuori dagli edifici’, abbiamo voluto investire nell’arte nella dimensione artistica dei murales”. A distanza di qualche mese possiamo affermare che questa scommessa è stata ampiamente vinta. Per questo dobbiamo ringraziare i nostri artisti, Raku (Riccardo Spano) in questo caso specifico, il Direttore Artistico, Paolo Sirena, E-Distribuzione e tutti gli sponsor che sono intervenuti a sostegno della manifestazione“.

E-Distribuzione da anni è promotrice del progetto Cabine d’Autore il cui fine è trasformarele cabine elettriche in opere di Street Art. Noti writers e artisti di strada portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche, trasformandole in elementi di pregio artistico capaci di integrarsi sempre di più nel territorio urbano ed extraurbano. Le centinaia di opere presenti in tutta Italia rappresentano un museo a cielo aperto, tuttora in corso d’opera, per colorare di nuova energia la rete elettrica che diventa così anche una rete artistica. Per saperne di più sul progetto https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.html.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui