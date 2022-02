L’incidente mortale a Padru.

Incidente mortale, questo pomeriggio, nella strada per Padru. Un motociclista, di cui ancora non si conoscono le generalità, dalle prime informazioni avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo fatalmente.

Sul posto hanno operatori gli operatori sanitari del 118, ma per il centauro non c’è stato nient’altro da fare che constatarne il decesso. Sul posto, in località Ludurru, sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi di legge.