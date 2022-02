Chi potrà ottenere il Green Pass illimitato in Sardegna.

Green Pass illimitato, forse sì o forse no. Da domani, anche in Sardegna, la certificazione verde non avrà scadenza, stando a quando prevede l’ultimo decreto del Consiglio dei ministri. Ma la scelta potrebbe ben presto cambiare, visto che non è ancora chiaro se all’orizzonte vi sarà la possibilità di sottoporsi alla quarta dose.

Da domani il Green Pass rafforzato, che precedentemente veniva rilasciato soltanto a chi si era sottoposto alle vaccinazioni oppure era guarito dal Covid, valeva 6 mesi. Da domani, invece, sarà possibile avere quello illimitato, che si ottiene con la dose booster. Per quanti hanno soltanto le due dosi, infine, la scadenza rimane a 6 mesi.