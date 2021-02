Un progetto contro il bullismo a Padru.

Una scatola contro il bullismo a Padru. L’interessante progetto, che sarà attivo per tutto il mese di febbraio, negli orari di apertura della biblioteca comunale, invita le vittime di bullismo a scrivere un biglietto ed inserirlo in maniera anonima. L’iniziativa è stata lanciata dalla biblioteca di Padru ed è rivolta anche ai bambini che conoscono le vittime di bullismo, ma anche a chi è un bullo per poter ricevere una mano di aiuto o chi vuole inserire un messaggio contro il bullismo.

“Carissimi bambine e bambini, ragazze e ragazzi – ha detto Salvatore Gusinu, bibliotecario di Padru -. Vi voglio dire che in passato, quando ero ancora uno studente, sono stato vittima di bullismo. Perché raccontarlo? Perché tra le persone che guarderanno ci sarà sicuramente chi è vittima di bullismo, chi lo è stato, chi è un bullo o una bulla e chi assiste passivamente ad episodi di bullismo”.

“A volte, anzi spesso, l’esperienza, o meglio, la testimonianza serve più di mille storie o di decine di frasi fatte – racconta Gusinu -. Voglio iniziare col dirvi che se io non mi fossi ribellato a chi compiva atti di bullismo nei miei confronti, se non avessi parlato, molto probabilmente non avrei, oggi, questo sorriso stampato sulle labbra. Eh già! Nessuno, per alcun motivo, ha il diritto di cancellare dalla vostra faccia il sorriso; nessuno può levarvi il diritto di “essere”: il diritto ad essere magri o in carne, timidi, con i brufoli, alti o bassi, studiosi o meno studiosi”.

