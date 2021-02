I contributi a Padru.

Sul sito del Comune di Padru è stato pubblicato l’avviso pubblico e la modulistica per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche, artigianali, commerciali e imprenditori agricoli che svolgono attività di natura commerciale operanti nel Comune.

E’ di oltre 38mila euro l’importo complessivo dei fondi messi a disposizione. Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio avvenuta in data 12 febbraio.

Possono partecipare al bando le piccole e micro imprese che svolgono attività economiche, in ambito commerciale e artigianale, attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Padru, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio.Inoltre devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese, o nel caso di imprese artigiane all’Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda. Non si devono trovare in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Il bando completo è pubblicato sul sito del Comune di Padru.

